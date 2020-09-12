Запорізькі поліцейські затримали чоловіка, який розбещував малолітніх дівчат

42-річного мешканця Якимівського району затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішуєтья питання повідомлення зломиснику про підозру і обрання запобіжного заходу.

11 вересня близько 20 години до Якимівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області звернувся мешканець села Велика Тернівка, який повідомив, що став свідком того, як невідомий чоловік показує свої полові органи двом дівчинкам.

Керівництвом Якимівського відділення поліції до пошуків підозрюваного були залучені працівники кримінальної поліції.

За наданими прикметами поліцейські розшукували чоловіка та опитували місцевих мешканців. Знайшли фігуранта приблизно через годину між селами Велика Тернівка та Ганнівка у Якимівському районі.

Поліцейські встановили особу чоловіка. Ним виявився мешканець Якимівського району 1978 року народження. Затриманий знаходився в стані сильного алкогольного сп’яніння. За даними медиків, в його крові виявлено 2,6 проміле алкоголю.

Поліцейськими проведені першочергові слідчі дії. Потерпілі дівчата впізнали збоченця. Чоловіка затримано в порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчим вирішується питання повідомлення йому про підозру за ознаками ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Розпочато досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області