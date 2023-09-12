Запорізькі поліцейські затримали чоловіка, який до смерті забив знайомого

Сімейна сварка в одній із міських квартир закінчилася загибеллю аб’юзера – смертельних травм йому заподіяв «захисник» скривдженої співмешканки. Правоохоронці затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Триває досудове розслідування.

8 вересня близько 23:30 до відділу № 3 (Шевченківський) Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення місцевого жителя про те, що в одній із квартир району виявлено труп знайомого йому 50-річного господаря.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці опитали свідків і встановили особу, причетну до скоєння тяжкого злочину. Ним виявився 46-річний знайомий померлого.

Поліцейські встановили, що під час розпиття спиртних напоїв у власника квартири виник конфлікт із співмешканкою. За жінку вступився приятель, який до них завітав. Замість аргументів у сварці чоловік використав побої. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий втратив свідомість, а його співмешканка із «захисником» пішли геть з квартири. Коли ж повернулися, виявили чоловіка без ознак життя.

Зловмисника затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд вже обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Найсуворіша санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області