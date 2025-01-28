Запорізькі поліцейські затримали чоловіка, який кинув гранату в жінку з дитиною

У розпалі конфлікту житель Вільнянського району підірвав боєприпас у кімнаті, де перебували його квартирантка з неповнолітньою донькою. У результаті вибуху жінка отримала легкі тілесні ушкодження, дитина не постраждала. Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Повідомлення про подію до відділення № 2 (Вільнянське) Запорізького райуправління поліції надійшло ввечері 25 січня від самої потерпілої. Жінка повідомила, що 57-річний родич, у якого вони з донькою тимчасово проживають, влаштував сварку й кинув до їхньої кімнати гранату. Через вибух заявниця отримала легкі тілесні ушкодження та контузію, дитина не постраждала.

Поліцейські з’ясували, що потерпіла разом зі своєю 13-річною донькою через бойові дії вимушено покинула рідний дім на Донеччині й, поки чоловік воює на фронті, вона тимчасово мешкає в оселі його дядька.

Після вживання алкоголю господар будинку систематично конфліктував з родичками. Чергова сварка закінчилась тим, що він кинув у їхню кімнату гранату. Боєприпас відкотився й вибухнув у дальній частині кімнати.

Потерпілій було надано медичну допомогу на місці, дитина не постраждала.

Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція тяжчої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Вільнянської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області