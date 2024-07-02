Запорізькі поліцейські затримали кримінального авторитета за вимагання $10 000 з керівника кредитної спілки

Житель Мелітополя запропонував чоловіку за систематичну плату «кришувати» його бізнес. У відповідь на відмову фігурант став погрожувати йому фізичною розправою та знищенням майна. Кримінальнику правоохоронці повідомили про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До поліції із заявою про погрози та вимагання звернувся запоріжанин. У межах розслідування поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився житель області 1985 року народження зі звʼязками та впливом у кримінальних колах.

Кримінальний авторитет, знаючи про заможний статус керівника однієї із кредитних спілок, вирішив збагатитися за його рахунок. Він почав вимагати у чоловіка систематичну грошову плату за «допомогу» бізнесу. Отримавши відмову, погрожував фізичною розправою та знищенням майна. Окрім того, вимагав сплати 10 000 доларів «штрафних санкцій».

Щоб уникнути відповідальності фігурант переховувався від правоохоронців. Для цього він виїхав за межі Запорізької області та вдався до різних способів конспірації.

У ході проведених заходів оперативники управлінь стратегічних розслідувань та карного розшуку спільно зі слідчими обласного главку встановили місце перебування фігуранта. 26 червня його затримали в одному з обласних центрів на заході країни.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Затриманого доставили в Запоріжжя, де суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За санкцією інкримінованої статті підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Запорізької області