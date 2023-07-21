Запорізькі та дніпропетровські правоохоронці викрили на хабарі працівника військкомату

Працівник одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки сусіднього регіону вимагав від чоловіків призовного віку неправомірну вигоду за відстрочку від призову на військову службу. Затримали правопорушника під час отримання другої частини хабаря.

Слідчі ГУНП в Запорізькій області разом із працівниками управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону затримали інструктора відділення рекрутингу та комплектування одного з центрів комплектування та соціальної підтримки сусідньої області за підозрою у скоєнні корупційного злочину. Зловмисник вимагав та отримав неправомірну вигоду за відстрочку від призову на військову службу від п’ятьох чоловіків призовного віку.

Затримали правопорушника на підставі ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини суми хабаря в розмірі 1000 доларів США.

Під час огляду автомобіля, в салоні якого фігурант отримав неправомірну вигоду, вилучено грошові кошти та документи, які давали підстави для відстрочки від служби.

Затриманому планується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). За скоєне кримінальне правопорушення фігуранту загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо: запорізькі поліцейські викрили організовану групу шахраїв, які ошукали людей на суму понад 100 тисяч гривень

Відділ комунікації поліції Запорізької області