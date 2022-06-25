Запропонували допомогу, натомість відібрали майно: в Одесі зловмисники пограбували двох чоловіків

Один фігурант – 17-річний хлопець, другий – 26-річний чоловік. Дії обох правопорушників кваліфіковані за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Старший за віком зловмисник, познайомившись з потерпілим в Суворовському районі міста, запропонував провести чоловіка додому, посилаючись на пізню годину. А по дорозі вдарив кулаком в обличчя, вирвав з рук мобільний телефон і втік. Правоохоронці розшукали зловмисника через декілька днів за місцем проживання. Той вже був судимий за крадіжку. Викрадений ґаджет, який фігурант залишив для власного користування, слідчі вилучили.

Неповнолітній правопорушник теж познайомився з потерпілим у Суворовському районі міста і запропонував йому у себе вдома перечекати комендантську годину, настання якої вони проґавили. Чоловік погодився на пропозицію, оскільки додому в Приморський район їхати було далеко. По дорозі зловмисник штовхнув потерпілого у спину, а коли той упав, вирвав в нього з рук сумку з грошима і втік. Зловмисника затримали наступного дня. Він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Близько трьох тисяч гривень, здобутих злочинним шляхом, на той час у молодика вже не було.

Наразі старшому за віком фігуранту слідчі поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже оголосили підозру у пограбуванні, скоєному в умовах воєнного стану, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу юнакові.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1