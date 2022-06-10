Запросив «на каву»: 21-річного покидька затримали за сексзлочин проти неповнолітньої

На Київщині затримали 21-річного хлопця за розбещення 15-річної дівчини.

Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Днями поліція Київщини затримала 21-річного жителя Василькова, який спершу запросив дівчину “на каву” та вчинив відносно неї розпусні дії.

Вину молодик визнав, проте пояснити свої дії не зміг. Сьогодні зловмиснику оголосили про підозру за фактом розбещення неповнолітньої (ч.1 ст.156 ККУ). Лиходію загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.