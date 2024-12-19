Запросили на відпочинок, а натомість пограбували та заволоділи позашляховиком – затримано двох киян

Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До столичної поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його пограбували та заволоділи його автівкою Land Rover. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Як розповів начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Євген Житомирський, поліцейські встановили обставини події та з’ясували, що нападники підготували пастку для власника іномарки:

«Потерпілий зустрівся зі своїми двома знайомими для спільного відпочинку й разом вони приїхали у кафе на околицю міста. Там чоловіки почали погрожувати водію, змушуючи перереєструвати автівку на одного з фігурантів. Чоловік відмовився, тож нападники його побили, відібрали мобільний телефон, техпаспорт та ключі від автомобіля й поїхали з місця події на автомобілі потерпілого».

Оперативники Главку та територіального управління поліції спільно з фахівцями кримінального аналізу відстежили маршрут пересування автомобіля та затримали фігурантів у Дарницькому районі столиці. Ними виявилися двоє киян, 28 та 33 років. Також поліцейські вилучили автомобіль потерпілого.

«Слідчі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочинів передбачених частиною третьою статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом та частиною четвертою статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж, скоєний в умовах воєнного стану. Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – додав керівник підрозділу.

За скоєне їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва