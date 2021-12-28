Запроваджено санкції щодо телеканалів «Перший незалежний» та UkrLive

Президент України Володимир Зеленський своїм указом надав чинності затвердженим РНБО санкціям проти двох українських телеканалів — «Перший незалежний» та UkrLive.

Про це йдеться в указі №684/2021, оприлюдненому на сайті глави держави.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — йдеться у тексті указу.

Зокрема, президент запровадив рішення РНБО про введення санкцій проти «Медіахолдингу «Новини», «Тайм Медіа» та «Телепростору».

Контроль за виконанням відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України покладено на Секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. // LB.ua