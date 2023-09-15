Зарізав приятеля потім ще випив алкоголю для «зняття стресу», після чого заснув

Жителя Народицької територіальної громади ув’язнили на 8 років за вбивство приятеля. За публічного обвинувачення прокурорів Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Коростенської окружної прокуратури.

Прокурор у суді довів, що особливо тяжкий злочин житель Народицької територіальної громади скоїв у листопаді минулого року. З потерпілим він приятелював, неодноразово спільно розпивали спиртні напої.

У день трагічної події засуджений прийшов у гості до потерпілого, з яким, як завше, поспілкувалися «за чаркою». Господар, будучи у стані алкогольного сп’яніння, почав дорікати гостеві, що той не виконує своїх обіцянок та не дослухається до його порад.

Таке повчання йому не сподобалося. Розізлившись, фігурант вчинив бійку, під час якої заподіяв приятелю численних ударів ножем. Потім ще випив алкоголю для «зняття стресу», після чого заснув. Коли ж прокинувся та усвідомив, що накоїв, викликав невідкладну медичну допомогу.

Як встановила експертиза, від одержання тяжких ножових поранень господар помер відразу, буквально через декілька хвилин.

Наразі вирок набув чинності.