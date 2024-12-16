Зарізав та закопав у саду поблизу свого будинку – суд виніс вирок зловмиснику

За публічного обвинувачення прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури 38-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у березні 2024 року в одному із сіл Дрогобицького району, обвинувачений у своєму будинку вбив односельчанина.

Попередньо, чоловіки розпивали алкогольні напої. Згодом між ними виникла побутова суперечка, в ході якої фігурант схопив ніж та наніс ним численні удари в груди та живіт 53-річного потерпілого. Від чого останній помер на місці. Після того, задля приховування вчиненого, обвинувачений закопав труп в саду поблизу свого будинку.

Тіло чоловіка виявили правоохоронці майже через два тижні після смерті. До останніх звернулась його матір, яка і повідомила про зникнення.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури