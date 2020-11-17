Заробитчанин из Закарпатья изнасиловал несовершеннолетнюю на Киевщине

40-летний закарпатец, который приехал на заработки в Киевскую область, изнасиловал девушку.

Установлено, что мужчину с несовершеннолетней девушкой познакомила ее старшая сестра, к которой закарпатец пришел в гости.

После общего употребления спиртных напитков, у подвыпившего мужчины возник умысел на насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом относительно 16-летней жительницы села Вишенки. Поэтому злоумышленник, зная, что девушка является несовершеннолетней, вопреки ее воле, применяя к ней психологическое насилие и преодолевая сопротивление потерпевшей, изнасиловал ее.

Сейчас преступник задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.152 УК Украины. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное следствие продолжается. // ua-reporter.com