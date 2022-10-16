Заробіток на біді – у Хмельницькому судитимуть в’язня виправної колонії за шахрайство

Прокурорами Хмельницької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 29-річного в’язня Райківецької виправної колонії за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).



За даними слідства, відбуваючи покарання за крадіжку і шахрайство та маючи при собі мобільний телефон, засуджений в мережі «Фейсбук» створив фейкові облікові записи із нібито надання послуг з вивезення людей з тимчасово окупованих територій України.

На псевдо-оголошення відгукнулось двоє жителів окупованих регіонів. Вони погодились на запропоновану шахраєм в оголошенні «послугу» та перерахували кошти йому на картку.

Всього злочинець ошукав людей на суму понад 5 тис грн.

Шахраю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 3 років. Тому він продовжить свій строк перебування у колонії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури