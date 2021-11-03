Заробляли на збуті наркотиків до ₴1,5 млн. щомісяця — на Дніпропетровщині затримано учасників злочинної організації

Організував діяльність угруповання мешканець міста Кам’янське. Серед спільників — четверо наркозалежних осіб. Вони збували опій, амфетамін та метадон на території міста. В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано четверо осіб.

Задокументували та припинили діяльність учасників злочинної організації оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції та слідчі обласної поліції. До складу угруповання входило п’ятеро жителів м. Кам’янське. Вони налагодили мережу збуту психотропів та наркотиків на території міста. В асортименті — опій ацетильований, амфетамін, метадон та марихуана.

Між учасниками були чітко розподілені ролі. Організатор контролював усі дії своїх спільників, а вони приймали замовлення від клієнтів, збували «товар» та звітували організатору щодо кількості замовлень та отриманих коштів. Четверо учасників, окрім «заробітної плати», отримували безкоштовну дозу наркотичного засобу для власного вживання.

За попередніми підрахунками, такий бізнес приносив зловмисникам до 1,5 млн грн щомісячного «прибутку». Частина коштів розподілялася між учасниками злочинної організації залежно від участі, решта – витрачалася на розвиток їхньої протиправної діяльності.

Учора, 2 листопада, поліцейські за силової підтримки спецпризначенців полку поліції особливого призначення затримали організатора та трьох його спільників. Також за місцями їхнього проживання провели санкціоновані обшуки. Вилучили наркотики та психотропи, мобільні телефони, гроші, «чорнові» записи та банківські картки.

Наразі в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано четверо осіб. Усім учасникам злочинної організації повідомили про підозри за частинами 1, 2 статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та частиною 3 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури готуються клопотання до суду щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За скоєне може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України