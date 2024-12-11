Заробляли мільйони гривень на «договірних» іграх: оголошено підозру учаснику злочинної групи

Правоохоронці припинили діяльність угруповань, учасники яких здійснювали підкуп або примушували гравців програвати матчі у кіберспорті, настільному тенісі та футболі. Відтак знаючи результати заздалегідь, фігуранти “заробляли” на ставках.

Кіберполіцейські та слідчі Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора за сприяння Національної платформи доброчесності спорту, що координується Міністерством молоді та спорту, викрили кілька злочинних груп. Фігуранти організовували договірні матчі з кіберфутболу, кібербаскетболу, настільного тенісу, футболу, баскетболу задля подальшого отримання неправомірної вигоди через букмекерські контори.

Для розширення свого впливу серед кіберспортсменів, залучення більшої кількості онлайн-вболівальників та грошових ставок організатори заручалися підтримкою відомих осіб, які мали досягнення у реальному спорті. Завдяки цьому за онлайн-трансляціями «замовних» матчів в інтернеті могли спостерігати десятки тисяч людей одночасно.

Деякі з учасників угруповання – колишні спортсмени світового рівня, використовували набуті за роки професійної діяльності зв’язки для організації «договірних» матчів між кіберспортсменами з Австралії, Європи та України.

Так, у результаті міжнародної співпраці з правоохоронцями Австралії було отримано інформацію щодо протиправної діяльності фігурантів у цій країні.

Поліцейські з’ясували, що фігуранти шляхом підкупу, примусу, залякувань та підбурювання змушували гравців свідомо програвати свої онлайн-матчі.

Для тиску на учасників змагань зловмисники використовували різні методи. У деяких випадках залучали раніше судимих за майнові злочини осіб спортивної статури для залякування спортсменів, у тому числі з використанням зброї. Наразі встановлено близько 10 гравців, які постраждали у такий спосіб. Іноді пропонували грошову винагороду за «злив» матчів.

Знаючи майбутній результат гри, зловмисники особисто або через довірених осіб робили ставки на ресурсах букмекерських контор, зареєстрованих в країнах Азії, Європи, Австралії та Америки. За попередніми підрахунками, прибутки від такої діяльності могли становити мільйони гривень.

Неправомірно отримані кошти легалізовувалися фігурантами шляхом придбання і перепродажу елітних автомобілів, нерухомості та інших активів. Фінансові операції здійснювалися через криптогаманці.

Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam батальйону ТОР Департаменту патрульної поліції провели 45 одночасних обшуків по всій Україні в автомобілях, за адресами реєстрації й проживання фігурантів та їх можливих спільників. Вилучено речові докази злочинної діяльності. Також кіберполіцейські зафіксували цифрові докази протиправної діяльності зловмисників, попри те, що деякі з фігурантів намагалися приховати або знищити належні їм ґаджети.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей), ч. 1, 3 ст. 369-3 (Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Максимальне покарання за вказаними статтями передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідчі Нацполіції оголосили одному з організаторів «договірних» ігор підозру у протиправному впливі на результати офіційних спортивних змагань.

Тривають слідчі дії з метою виявлення всіх учасників злочинної групи, у тому числі за кордоном, встановлення кількості потерпілих та остаточних розмірів завданих збитків. Можлива додаткова правова кваліфікація.

Департамент кіберполіції Національної поліції України