Заробляли на «ухилянтах»: поліцейські Прикарпаття заблокували корупційну схему львівської адвокатки

54-річна фігурантка вимагала гроші у військовозобов’язаних чоловіків, за які обіцяла «посприяти» їм у відстрочці від мобілізації під різними приводами. Зловмисницю викрили та затримали поліцейські Прикарпаття спільно зі співробітниками УСБУ у Львівській області.

Слідчі встановили, що послугами фігурантів користувалися здебільшого мешканці Івано-Франківської та Львівської областей. Поліцейські задокументували, що за неправомірну вигоду 54-річна адвокатка сприяла ухилянтам в оновленні військово-облікових даних та оформленні відстрочки від мобілізації. До протиправної схеми фігуранти залучали посадовців медичних закладів, а також співробітників ТЦК та СП Львівщини.

Адвокатку поліцейські викрили «на гарячому», після того як вона отримала від чергового військовозобов’язаного клієнта 3500 доларів.

Під час її затримання у сумочці було виявлено кошти, що в перерахунку становить майже 1,5 мільйона гривень, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Слідчі затримали її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Адвокатці уже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави понад 1,8 млн гривень.

Наразі слідчі встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована військова прокуратура у сфері захисту та оборони Західного регіону.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини