Заробляли на вирощувані та збуті канабісу до ₴50 млн.: на Дніпропетровщині затримано учасників злочинної наркоорганізації

Зловмисники засіювали коноплі на приватних та покинутих городах. Готовий товар збували через телеграм-канал у фасованому вигляді, а також як електронні цигарки з нарковмісною рідиною. За сезон порушники вирощували до 150 кг канабісу. Поліцейські провели спецоперацію та затримали дев’ятьох учасників злочинної організації. Наразі слідчі повідомили всім затриманим про підозри. Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Знешкодили діяльність злочинної організації, яка налагодила наркоагробізнес оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції. Правоохоронці з’ясували, що до його організації причетні батько та син, який керував усіма процесами з-за кордону. До злочинної діяльності родичі залучили ще вісьмох спільників.

Для вирощування конопель учасники угруповання використовували приватні та покинуті городи у Павлоградському районі, а готову сировину відвозили до будинку організаторів, де готували до продажу.

За сезон зловмисники вирощували до 150 кг канабісу, з яких в подальшому виготовляли понад 30 000 фасованих пакетів з так званими «шишками». В їхньому асортименті також були електронні цигарки з наркотичним вмістом. Від наркобізнесу порушники отримували до 50 млн грн прибутку.

Продукцію фігуранти збували через закритий телеграм-канал. Після отримання замовлення кур’єри приїжджали в обумовлене з покупцем місце, віддавали йому товар та забрали гроші, які передавали організаторам для подальшого розподілу між усіма учасниками.

Оперативники та слідчі за силової підтримки полку поліції особливого призначення та спецпідрозділу КОРД затримали дев’ятьох учасників злочинної наркоорганізації, ліквідувавши таким чином її діяльність.

В результаті проведення 26 обшуків за місцями проживання фігурантів та за місцями зберігання наркотичних речовин правоохоронці вилучили кущів конопель та готової до збуту продукції на понад 50 млн грн. Окрім того, у затриманих вилучили зброю, набої, автомобілі, мобільні телефони, гроші, чорнові записи.

На підставі отриманих доказів дев’ятьом учасникам злочинної організації слідчі оголосили підозри, а співорганізатору наркобізнесу, який наразі перебуває за межами країни, підозра повідомлена заочно. Дії фігурантів кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення та участь у злочинній організації),

– ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),

– ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

За клопотанням Дніпропетровської обласної прокуратури дев’ятьом підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Вирішується питання про оголошення в розшук співорганізатора.

За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України