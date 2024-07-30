«Заробила» понад ₴330 000 на фіктивному працевлаштуванні – підозрюють директорку комунального закладу

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури директорку комунального закладу викрито на привласненні коштів місцевого бюджету, в тому числі і під час воєнного стану (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними досудового розслідування, 51-річна директорка обласного комунального закладу, зловживаючи своїм службовим становищем з метою особистого збагачення, організувала схему привласнення грошових коштів місцевого бюджету. Жінка, зокрема, фіктивно працевлаштувала найманого працівника, якому був необхідний трудовий стаж. При цьому, чоловік на робочому місці не з’являвся, а його заробітну плату отримувала посадовиця.

В такий спосіб, з 2019 по 2023 рік жінка «заробила» понад 330 000 грн, в тому числі вдаючись до службового підроблення документів.

Наразі директорці повідомлено про підозру, вирішується питання обрання їй запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУНП в області за оперативного супроводу співробітників УСР в області ДСР НПУ.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури