Заробили на «благодійності» понад ₴500 000: в Івано-Франківську затримали організатора та учасника злочинної групи

Завезену як гуманітарну допомогу військову амуніцію, пікапи та авто «швидкої» продавали громадським організаціям та волонтерам.

Поліцейські продовжують проводити заходи з блокування злочинних схем та викриття осіб, які намагаються заробити на війні. За їх результатами оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та слідчі Івано-Франківського районного управління поліції встановили учасників злочинної групи та задокументували увесь злочинний «ланцюг» їхньої діяльності.

Організатором виявися керівник благодійної організації. Для отримання на безоплатній основі гуманітарної допомоги від донорів, фігуранти розміщували повідомлення у соціальних мережах. Отриманий та завезений за пільговим режимом гуманітарний вантаж для потреб військових та інших громадян, що постраждали від збройної агресії, продавали.

Фігуранти реалізовували гуманітарну допомогу через торгові точки та окремо створені інтернет-сторінки в соціальних мережах. В асортименті – військова амуніція, автомобілі та інше майно. Серед покупців — громадські організації та волонтери, які своєю чергою передавали їх військовим.

В ході слідства поліцейські задокументували факти продажу військової амуніції, пікапа та спецавтомобіля «швидкої» на понад 500 000 гривень. «Заробіток» ділки розподіли між собою. Крім того, встановлено, що за налагодженою «схемою» ними було ввезено та поставлено на облік за підробленими документами понад 10 авто.

25 серпня оперативники та слідчі за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали організатора та одного з учасників злочинної групи під час продажу автомобіля «швидкої» за 6000 євро та 1200 доларів США.

За результатами проведення обшуків вилучили 4500 євро та 2 800 доларів США, частина з яких була отримана від продажу гуманітарної допомоги, 9 автомобілів, реєстраційні документи на транспортні засоби, набої.

Наразі організатор та спільники затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозр та обрання їм запобіжних заходів. Після проведення процесуальних заходів буде надана правова кваліфікація діям інших учасників злочинної групи.

Заходи з викриття проводилися спільно з УСБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської окружної прокуратури.

За незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги зловмисникам може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України