Заробили на «гуманітарних» авто майже ₴4 млн.: на Буковині затримали організатора злочинної схеми

Зловмисники завозили транспортні засоби як гуманітарну допомогу, аби не сплачувати акцизний податок та митні платежі. Поліцейські зібрали докази ввезення фігурантами 21 автомобіля за пільговою процедурою, які вони продали за готівку цивільним та військовим. Організатору оборудки повідомлено про підозру. Наразі він перебуває під вартою.

Оперативники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції встановили, що злочинну схему заробітку організував 30-річний громадянин іншої країни. Він відповідав за пошук авто в країнах ЄС, а також вів перемовини з власниками щодо умов продажу. В ролі його спільників виступали жінки та чоловіки старші 60 років. За вказівкою організатора вони забирали автомобілі та здійснювали їх транспортування в Україну.

Щоб не сплачувати акцизний податок та митні платежі, автівки завозили як гуманітарну допомогу для низки фіктивних благодійних фондів, відкритих на підставних осіб. Надалі зловмисники продавали «гуманітарку» за готівку, як цивільним громадянам, так і військовим.

В рамках кримінального провадження поліцейські зібрали докази ввезення за цією схемою 21 авто. Внаслідок протиправних дій фігурантів сума несплачених обов’язкових платежів до держбюджету сягнула 3,5 млн грн.

Правоохоронці затримали організатора під час продажу позашляховика за 6 000 доларів. Детективи ТУ БЕБ в Чернівецькій області оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 204-1 (Контрабанда підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваного взято під варту строком на 60 діб із правом несення 1 748 523 гривень застави. Йому загрожує до одинадцяти років позбавлення волі.

Поліцейські продовжують збір доказової бази для оголошення підозр іншим особам, причетних до злочинної схеми.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань