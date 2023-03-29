«Заробили» понад ₴250 тис. під час ремонту протирадіаційного укриття – у Запоріжжі повідомили про підозру посадовцю та директору комерційної організації

Зловмисники вносили неправдиві відомості до документації щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Упродовж пів року фігуранти привласнили понад чверть мільйона гривень бюджетних коштів. Їм обом може загрожувати до 8-ми років позбавлення волі.

«Схему» розкрадання бюджетних коштів та її учасників викрили оперативники Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ та слідчі Василівського райуправління поліції ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Василівської окружної прокуратури.

В ході проведення досудового розслідування правоохоронці встановили, що в червні 2018 року виконавчим комітетом Дніпрорудненської міської ради Запорізької області було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів щодо капітального ремонту протирадіаційного укриття.

В період з червня до грудня 2018 року під час здійснення будівельних робіт за об’єктом капітального ремонту до актів приймання виконаних робіт зловмисниками вносилися завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт. У звітних документах вони завищували вартість робіт, а також зазначали більший обсяг, аніж ті, що були фактично виконані.

За результатами судової будівельно-технічної та судово-економічної експертиз встановлено, що вартість фактично невиконаних будівельних робіт за укладеним договором складає понад 265 тисяч гривень. Ці кошти були перераховані на рахунки підрядної організації.

23 березня посадовцю Дніпрорудненської міської ради та директору підрядної організації повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене у великих розмірах вчиненою групою осіб), ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинили тяжкі наслідки, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області