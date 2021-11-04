Засмічення земель у Сумах медичними відходами – з товариства стягнуто майже ₴12,3 млн. шкоди

За позовом окружної прокуратури міста Суми Господарським судом Сумської області прийнято рішення про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю майже 12,3 млн грн шкоди, завданої навколишньому природному середовищу внаслідок засмічення земель.

Прокуратурою встановлено, що у двох складських приміщеннях у Сумах розміщено небезпечні медичні відходи. Земельна ділянка належала до земель комунальної власності Сумської міської ради та була передана в оренду товариству.

У ході проведення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Державною екологічною інспекцією у Сумській області обраховано розмір шкоди, зумовленої засміченням, який склав майже 12, 3 млн грн.

Водночас стосовно заступника директора товариства направлено до суду обвинувальний акт за фактом забруднення земель медичними відходами (ч. 2 ст. 239 КК України).

За матеріалами Сумської обласної прокуратури