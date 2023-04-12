Засновника громадської організації підозрюють у шахрайстві – продажі медичним працівникам підроблених документів

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру засновнику громадської організації за фактом шахрайських дій та використанні підроблених документів ( ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, засновник громадської організації організував протиправну схему заволодіння грошовими коштами працівників медичної галузі, які мали бажання виїхати за кордон з метою подальшого працевлаштування та збирали для цього документи, що підтверджували їх фаховий рівень та освіту.

За законодавством України, видача таких документів відноситься виключно до компетенції Міністерства охорони здоров’я України. Незважаючи на це, підозрюваний розміщував на сайті громадської організації оголошення про їх видачу на платній основі. За виготовлення таких документів ним було встановлено плату у розмірі 400 доларів США.

З метою введення в оману потерпілих і створення у них уяви, що видача таких документів його громадською організацією є законною, він використовував підроблені печатки та бланки з державною символікою та з найменуванням державних органів, у тому числі Міністерства охорони здоров’я України.

Водночас під час проведення обшуків за місцем знаходження підконтрольних засновнику офісів та квартир правоохоронці виявили велику кількість печаток та штампів іноземних медичних навчальних закладів, медичних закладів так званих «Л/ДНР», АР Крим, російської федерації, а також бланки та печатки, які містили символіку російської федерації.

Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Дарницького управління поліції ГУ НП в м. Києві, оперативний супровід ДЗНД СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура