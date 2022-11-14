Застілля у Брусилівській громаді на Житомирщині завершилося убивством

Уночі 12 листопада житель с. Морозівки отримав ножове поранення, внаслідок якого помер. Поліцейські затримали односельця загиблого, якого запідозрили у вбивстві. Триває досудове розслідування.

Близько 00:50 до поліції надійшло повідомлення про медиків про ножове поранення 42-річного жителя с. Морозівки. Врятувати життя чоловіка не вдалося.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №2 (м. Коростишів) Житомирського РУП. Правоохоронці зібрали першочергові свідчення та вилучили слідову інформацію.

Попередньо, ще звечора 11 листопада за місцем проживання 49-річного чоловіка зібрались кілька односельців, серед них був і загиблий. Усі разом вони вживали спиртне. Близько півночі застілля вже майже завершилось, коли між чоловіками виникла сварка, що переросла у бійку. У ході з’ясування стосунків господар вдарив гостя у живіт ножем. Поранення 42-річного чоловіка стало фатальним.

Поліцейські затримали господаря будинку у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відповідно до чинного законодавства умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області