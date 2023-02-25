Застілля зі смертельними наслідками на Харківщині — встановлено особу зловмисника

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області викрито чоловіка, який наніс смертельні тілесні ушкодження своєму знайомому, та розпочато досудове розслідування за фактом можливої службової недбалості медичних працівників.

За даними слідства, у листопаді минулого року до лікарні, розташованої в Лозовій, було доставлено 46-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями. Близько місяця чоловік проходив лікування, але у грудні 2022 року помер та в подальшому був похований.

При цьому співробітники медичного закладу, всупереч встановленому порядку, не повідомили про факт смерті чоловіка органи та підрозділи Національної поліції. Згідно лікарського свідоцтва, причиною смерті чоловіка стали порушення кровообігу в мозку.

Однак наявність численних тілесних ушкоджень, з якими його було доставлено до лікарні, дали підстави вважати, що смерть могла настати від отриманих тілесних ушкоджень. За клопотанням прокурорів було проведено ексгумацію трупа.

Правоохоронці встановили, що потерпілий відпочивав у компанії вдома у одного зі своїх знайомих. На столі були присутні алкогольні напої, і в якийсь момент градус бесіди підвищився — виникла сварка. Один з гостей, 30-річний раніше неодноразово судимий чоловік, вдарив потерпілого в голову, від чого той впав на підлогу. Зловмисник викрутив ніжку з кухонного стільця та наніс нею не менше семи ударів по тулубу і голові потерпілого.

Встановлено, що смерть чоловіка стала наслідком отриманих ним тілесних ушкоджень.

Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, наразі проводиться досудове розслідування за фактом службової недбалості співробітників медичного закладу (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура