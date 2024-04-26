Застрелив дружину через ревнощі – жителя Бердичівського району ув’язнили на 7 років і 6 місяців
За публічного обвинувачення прокурора Бердичівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).
Чоловіка засуджено до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.
Прокурор у суді довів, що 34-річний житель Бердичівського району з вогнепальної зброї смертельно поранив свою дружину.
Трагічна подія сталася у вересні минулого року. Напередодні, увечері, між подружжям виник конфлікт. Обвинувачений виявив у телефоні дружини смс-переписку з іншим чоловіком, що викликало у нього бурю ревнощів. Під час з’ясування стосунків зайшла мова про розлучення.
Згодом емоції ніби вгамувалися, і він навіть вирішив поговорити з дружиною про примирення.
Проте образа та лють взяли верх над поміркованістю. Замість розмови він дістав зі схованки мисливський карабін, прийшов до дружини та вистрелив у неї з відстані трьох метрів. Постріл виявився смертельним.
Після скоєного зброю заховав на горищі, гараж з мертвою дружиною замкнув, а сам пішов у сусіднє село до родичів. Однак наступного дня зателефонував до поліції та зізнався у вбивстві.
Його відразу взяли під варту, де засуджений перебуватиме до набрання вироком законної сили.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури