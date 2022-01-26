Заступник директора приватного ліцею відповідатиме в суді за футбольні ворота, які травмували 6-річного учня

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника директора харківського ліцею за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2021 року 6-річний учень приватного ліцею, розташованого у Московському районі м. Харкова, очікував на своїх батьків біля футбольних воріт на території навчального закладу, де грались інші діти. У цей момент на 6-річного учня впали металеві ворота.

Внаслідок цього дитину доставлену до лікарні з ушкодженнями.

Встановлено, що службовець приватного ліцею не вжив заходів, спрямованих на створення безпечних умов для використання футбольних воріт, через що 6-річний хлопчик травмувався.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури