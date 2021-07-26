Заступник військового комісара за смертельну ДТП, в якій двічі переїхав жінку, отримав умовно

Краснокутський районний суд Харківської області засудив заступника військового комісара за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 2 липня.

Взимку цього року у вечірній час між двома селами Богодухівського району заступник військового комісара з теритріальної оборони Краснокутського РТЦК та СП Харківської області Віталій Ісаічев в стані алкогольного сп’яніння, на «Волзі» збив 72-річну жінку-пішохода, яка перебувала на проїжджій частині.

Трохи проїхавши, водій розвернувся і ще раз переїхав уже лежачого пішохода. Потерпіла померла на місці.

У судовому засіданні чоловік провину визнав повністю. Пояснив, що вночі йшов дощ, керуючи автомобілем, він відчув удар та зупинився, щоб подивитися, що трапилося, однак через погану видимість нічого підозрілого не помітив та рушив далі. Зупинився вже після того, як почув свист перехожого, який йому сказав, що він збив людину. Цей перехожий викликав поліцію та бригаду швидкої допомоги, які, як стверджує обвинувачений, застали його в стані стресу, він був дуже наляканий та приголомшений скоєним.

Військовий підтвердив, що того вечора вжив спиртне, бо сильно рознервувався, дізнавшись про можливе службове відрядження дружини в зону АТО, оскільки сам він неодноразово перебував в аналогічних відрядженнях та мав уявлення про можливі для дружини негативні наслідки.

Розповів, що неодноразово вибачався перед синами та родичами загиблої, відшкодував витрати на поховання, пообіцяв синам загиблої встановити на могилі їх матері надгробний пам’ятник, також відшкодував родині потерпілої моральну шкоду. Чоловік запевнив, що постійно відчуває почуття провини та моральні страждання, оскільки з його вини загинула людина, кожного дня жалкує про цю трагедію, засуджує себе, щиро кається та готовий нести покарання за скоєне.

Суд бере до уваги, що злочин є необережним, враховує поведінку обвинуваченого після вчинення злочину, а саме, що він більше не допускав протиправної поведінки, вибачився перед потерпілими, відшкодував їм матеріальну та моральну шкоду.

Окремо враховано думку синів загиблої, які підтвердили отримання компенсації і відмовилися від будь-яких претензій до обвинуваченого, просили не позбавляти його волі.

Суд призначив 5 років позбавлення волі із забороною водити транспортний засіб на 3 роки. Водночас чоловіка звільнено від відбуття тюремного покарання з іспитовим строком 3 роки, якщо він протягом цього часу не скоїть новий злочин і виконає покладені на нього обов’язки.