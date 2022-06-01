Заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації викрили на махінаціях з гумдопомогою

За даними Служби безпеки, посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які передали в Україну з Італії як гуманітарну підтримку.

Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл «швидких» і визначив один із обласних медзакладів як отримувача частини цієї гумдопомоги.

Оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови.

Керівник лікарні, відповідно, переоформив 5 отриманих «швидких» на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим. Тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави.

Раніше СБУ вже повідомила про підозру медику. Тепер, коли зібрана відповідна доказова база, встановлено, що протиправна діяльність відбувалася з відома заступника голови ОВА, цьому високопосадовцю також оголошено про підозру.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ та Національної поліції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Служба безпеки України