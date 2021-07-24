Заступника голови Харківської облради арештували із можливою заставою у ₴4,75 млн.

Андрія Малиша підозрюють в отриманні мільйонного хабаря.

Заступникові голови Харківської обласної ради обрано запобіжний захід у справі про отримання мільйонного хабаря. Його арештували до 20 вересня з альтернативою внесення застави в розмірі 4,75 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«24 липня 2021 року Вищий антикорупційний суд за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП обрав запобіжний захід заступнику голови Харківської облради, викритому спільно з адвокатом на вимаганні та отриманні 1 млн 50 тис. гривень неправомірної вигоди від директора комунального підприємства за не звільнення його із займаної посади». — сказано в повідомленні.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, заступника голови Харківської облради та його спільника було затримано 22 липня після отримання останньої частини обумовлених коштів, а саме 350 тис. гривень. Ще 700 тис. гривень особи отримали частинами впродовж 2021 року.

23 липня прокурором САП вручено повідомлення про підозру заступнику голови Харківської обласної ради та його спільнику-адвокату.

Дії заступника голови облради кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо важливе становище за попередньою змовою, поєднане з вимаганням).

Адвокату інкриміновано ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні неправомірної вигоди).

Повідомлення про підозру підписано Генеральним прокурором.

Згідно з даними УП, на хабарі впіймали Андрія Малиша.

Учора в НАБУ підтвердили обшуки у голови Харківської облради Артура Товмасяна, однак спростували інформацію про його затримання. // LB.ua