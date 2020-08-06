Заступника головного бухгалтера КП «Житній ринок» підозрюють у розтраті майна на суму понад ₴250 тис.

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7 повідомлено про підозру заступнику головного бухгалтера КП «Житній ринок» у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, заступник головного бухгалтера не забезпечила належного обліку та зберігання майна комунального підприємства, а саме обладнання, інвентарю, меблів та інших товарно-матеріальних цінностей, що призвело до його фактичної втрати та незаконної передачі в користування стороннім особам.

Діями посадової особи територіальній громаді міста Києва завдано збитків на суму понад 250 тис. гривень.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва