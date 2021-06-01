Заступника начальника Дніпропетровської митниці судитимуть за завдання державі збитків майже на пів мільйона гривень

Слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у Полтаві, направили до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника Дніпропетровської митниці Державної фіскальної служби.

У ході слідства встановлено групу осіб, яка здійснювала імпорт нових автомобілів під виглядом вживаних. Зловмисники підробляли товаросупровідні документи з метою мінімізації митних платежів.

Їм допомагав один із керівників Дніпропетровської митниці ДФС. Він умисно «закривав очі» на несплачені у повному обсязі митні платежі. Своїми діями посадовець завдав збитки державному бюджету України на понад 460 тисяч гривень.

Посадовцю висунуто обвинувачення у зловживанні владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

З метою забезпечення відшкодування шкоди державі накладено арешт на вилучені під час обшуків кошти та нерухоме майно обвинуваченого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та внутрішня безпека ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

ДБР