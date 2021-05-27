Заступника начальника одного з відділень поліції в Рівненській області судитимуть за хабар

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно заступника начальника одного з відділень поліції ГУНП в Рівненській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Рівненської обласної прокуратури.

Його обвинувачують у проханні надання та одержанні неправомірної вигоди для себе за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища та у зловживанні впливом (ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що поліцейський налагодив схему незаконного одержання неправомірної вигоди. Зокрема, він отримував 200 доларів США щомісяця за не притягнення до відповідальності підприємця, який займався перевезенням горілчаних виробів територією Рівненської області, у т.ч шляхом надання протиправних вказівок підлеглим співробітникам про безперешкодний пропуск автомобіля підприємця під час транспортування підакцизних товарів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі 3 слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. Оперативний супровід – ВБКОЗ УСБУ в Рівненській області.

Мова йде про заступника начальника міського відділку поліції Острога.