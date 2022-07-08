Заступника начальника поштового відділення судитимуть за фактом заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах

Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього заступника начальника одного з київських відділень поштового зв’язку АТ «Укрпошта» за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, підозрювана протягом липня-серпня 2019 року, виконуючи обов’язки начальника відділення поштового зв’язку, привласнив знаки поштової оплати (поштові марки), що належать АТ «Укрпошта», на загальну суму близько 800 тис. гривень.

Вказаним майном посадовиця у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося спільно із співробітниками Дарницького УП ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура