Заступника начальника поштового відділення судитимуть за фактом заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах
Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього заступника начальника одного з київських відділень поштового зв’язку АТ «Укрпошта» за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Згідно із матеріалами досудового розслідування, підозрювана протягом липня-серпня 2019 року, виконуючи обов’язки начальника відділення поштового зв’язку, привласнив знаки поштової оплати (поштові марки), що належать АТ «Укрпошта», на загальну суму близько 800 тис. гривень.
Вказаним майном посадовиця у подальшому розпорядилась на власний розсуд.
Наразі обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду м. Києва для розгляду по суті.
Досудове розслідування здійснювалося спільно із співробітниками Дарницького УП ГУНП у м. Києві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet