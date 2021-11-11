Заступнику голови так званої «адміністрації міста Луганськ ЛНР» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури громадянці України повідомлено про у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, порушенні територіальної цілісності і недоторканності України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними слідства, в грудні 2014 року громадянку України призначено на посаду «заступника голови адміністрації м. Луганськ ЛНР» незаконно утвореного органу державної влади «Луганської народної республіки», що контролюється окупаційною адміністрацією Російської Федерації.

Займаючи посаду, по теперішній час підозрювана активно бере участь у прийнятті колегіальних рішень органу, виконує вказівки учасників «ЛНР», спрямовані на функціонування системи так званих органів влади «ЛНР», здійснює координацію діяльності управлінь, що входять до складу «адміністрації».

Наразі підозрювану оголошено в розшук та вирішується питання про звернення з клопотанням до суду для здійснення спеціального досудового розслідування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури