Заступнику керівника ВЦА повідомлено про підозру за збитки громаді майже на 200 тис. гривень

Сєвєродонецькою окружною прокуратурою під час здійснення представницької діяльності виявлено факт заборгованості за договором оренди земельної ділянки, де розташовано один з найбільших торгівельних центрів міста, на суму майже 2,2 млн гривень.

З метою захисту інтересів держави прокурор, ефективно використовуючи увесь наданий законом арсенал повноважень, звернувся з відповідним позовом до власника цього торгівельного центру. За результатами судового розгляду позовні вимоги прокурора задоволено у повному обсязі.

Прокурором також встановлено, що заступник керівника міської військо-цивільної адміністрації, на якого покладено обов’язки щодо своєчасного вжиття заходів з питань стягнення заборгованості зі сплати орендної плати, через несумлінне ставлення до виконання своїх службових обов’язків відповідних заходів не вжив. Внаслідок такої злочинної бездіяльності міському бюджету завдано збитків на суму майже 200 тис. гривень.

Як наслідок, посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість). Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 367 КК України передбачає кримінальне покарання у виді штрафу від двох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)