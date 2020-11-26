Заступнику начальника Київської митниці повідомлено про підозру через підроблені лікарняні

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника Київської митниці за фактом пособництва у підробленні листків непрацездатності та їх використанні з метою отримання виплат (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч 4 ст. 358 КК України).

Згідно матеріалів слідства, вказаний посадовець, перебуваючи у 2019 році на посаді заступника начальника Дніпропетровської митниці ДФС, вчинив пособництво у підробленні лікарняних листків та у подальшому надав їх за основним місцем роботи, безпідставно отримавши відповідні виплати у зв’язку нібито з тимчасовою непрацездатністю.

Разом з тим, слідством встановлено, що посадовець у травні та грудні 2019 року, перебуваючи поза межами Дніпропетровської області та за кордоном, начебто проходив медичне обстеження та лікування у медичних закладах м. Дніпро, на підтвердження чого надавав підроблені лікарняні листки.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

В межах слідства встановлюється сума неправомірно отриманих виплат та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Викриття злочину проводилося спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження Управління власної безпеки Головного управління ДФС у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура