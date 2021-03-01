Заступнику начальника охорони «Петрівської колонії» оголошено підозру через загибель працівниці

Слідчі ТУ ДБР у м. Миколаєві повідомили про підозру першому заступнику начальника установи – заступнику начальника установи з нагляду і безпеки, охорони та оперативної роботи Державної установи «Петрівська виправна колонія (№ 49)».

Встановлено, що він незаконно допускав молодшу інспекторку відділу охорони Петрівської колонії до чергування зі зброєю.

24 липня 2020 року молодша інспекторка загинула на території колонії під час несення служби в результаті самогубства із застосуванням незаконно виданої зброї.

Таким чином, перший заступник начальника підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора та Кіровоградська обласна прокуратура.

ДБР