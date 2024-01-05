Заступник голови Федерації профспілок намагався дати хабар суддям, щоб вийти з СІЗО

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру заступнику голови Федерації профспілок України та його спільнику, які намагалися дати колегії суддів хабар у сумі 150 тисяч доларів США за зміну запобіжного заходу.

Про це повідомили пресслужба ДБР, Офіс генпрокурора, джерело “Української правди” в правоохоронних органах.

У повідомленні правоохоронців не вказано прізвище підозрюваного, але обставини справи вказують на Володимира Саєнка, що також підтвердило УП джерело.

Саєнка підозрюють у незаконному відчуженні майна на понад 138 мільйонів гривень, наразі він утримується під вартою на підставі ухвали суду у слідчому ізоляторі.

Він вирішив передати через спільника 150 тисяч доларів США колегії суддів Київського апеляційного суду за скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про продовження строку тримання під вартою та зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Фігурант дав вказівку своєму знайомому передати через виконавця цю суму суддям. Працівники ДБР зупинили автомобіль спільника, в якому перевозились кошти. Під час обшуку авто правоохоронці виявили та вилучили всю суму неправомірної вигоди – 150 тисяч доларів США.

Також було вилучено мобільний телефон, в якому містилось листування у месенджері з обговоренням деталей передачі грошей.

Заступнику голови Федерації профспілок України та його спільнику повідомлено про підозру у підготовці до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу спільнику.

Санкції статей передбачають покарання до восьми років з конфіскацією майна.

За даними слідства, заступник голови ФПУ Саєнко у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення про незаконне відчуження на користь приватного підприємства будівлі державної курортної бальнеолікарні в Києві.