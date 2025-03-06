Заступник голови Тернопільської ОВА отримав 8 років ув’язнення за вимагання ₴1,8 млн. хабаря

Сьогодні, 6 березня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок заступнику голови Тернопільської обласної військової адміністрації, якого викрили на вимаганні 1,8 млн хабаря. Йому призначили покарання – 8 років позбавлення волі.

Про це повідомили у САП.

Вироком суду посадовця визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 8 років 2 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях державної та комунальної форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки. Також у нього конфіскують автомобіль «Toyota Avensis».

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Матеріали стосовно іншого заступника виділені в окреме провадження та розгляд провадження зупинено у зв’язку з його мобілізацією.