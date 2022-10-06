Заступник міського голови міськради на Львівщині продавав гуманітарні автобуси з Фінляндії

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо першого заступника міського голови однієї з міськрад Львівської області за фактами продажу гуманітарної допомоги, зловживання службовим становищем, а також одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав від волонтера 100 тис. грн за передачу військовим автобуса «Volvo», який міська рада раніше отримала як гуманітарну допомогу від асоціації українців у Фінляндській Республіці.

Тим часом у чиновника визрів план як отримати неправомірну вигоду, скориставшись своїм службовим становищем. Відтак, він майже одразу передав один автобус громадській організацій, внаслідок чого міській раді було заподіяно матеріальної шкоди на суму понад 350 тис. грн.

Другий автобус, як ми вже писали, обвинувачений намагався продати за 100 тис. грн. Волонтеру пояснили: «без надання вказаних грошових коштів передача вказаного автобуса у військову частину не відбудеться».

Загалом впродовж періоду з березня по квітень 2022 перший заступник міського голови уклав незаконних правочинів щодо гуманітарних товарів «з метою отримання прибутку» на загальну вартість понад 650 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Територіального управління Державною бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури