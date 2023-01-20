Заступник селищного голови привласнив ₴120 тис. бюджетних коштів в рамках програми з відселення з аварійних будинків в Іванкові

Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно з центральним апаратом СБ України затримано заступника Іванківського селищного голови за фактом привласнення 120 тис. грн бюджетних коштів (ч. 4 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, заступник Іванківського селищного голови, будучи головою комісії з відбору пропозицій для придбання житла у місті Іванків, розробив злочинну схему заволодіння бюджетними коштами в рамках цільової програми з відселення мешканців з аварійних багатоквартирних будинків.

Так, наприкінці грудня 2022 року до окружної прокуратури звернулась мешканка міста Києва та повідомила про намір службових осіб Іванківської місцевої адміністрації в рамках цієї програми придбати її квартиру у місті Іванків за завищеною ціною.

Як виявилося, жінка виставила на продаж свою квартиру, після чого до неї звернулись місцеві чиновники та запропонували придбати дану квартиру за бюджетні кошти. У подальшому, заступник Іванківського селищного голови повідомив власницю квартири, що сума договору буде більшою від ринкової на 3 тисячі доларів США. Також, посадовець вказав, що різницю від фактичної вартості квартири необхідно буде передати йому після перерахування коштів.

У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано факт заволодіння посадовцем бюджетними коштами в сумі 120 тис. гривень.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Варто зазначити, що новим власником квартири, яку у такий спосіб придбали за бюджетні кошти, є дитина-сирота.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення інших можливих учасників злочину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура