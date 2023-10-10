Заступнику голови так званої Каховської ВЦА повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику голови так званої Каховської військово-цивільної адміністрації у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну підозрюваний підтримав окупаційний режим країни-агресора та почав співпрацювати з ворогом.

У квітні 2022 року 45-річний уродженець та житель м. Каховка, всупереч інтересам держави, добровільно обійняв посаду «заступника голови Каховської військово-цивільної адміністрації Каховського муніципального округу» у незаконно створеному органі влади на тимчасово окупованій території Херсонщини.

На цей час чоловік продовжує працювати на вказаній посаді та виконувати організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські функції на користь держави-агресора.

Наразі вживаються заходи щодо оголошення підозрюваного в розшук та його затримання.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють працівники УСБУ в Черкаській області.

У разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури