Заступниці директора агропідприємства на Харківщині повідомлено про підозру в колабораціонізмі

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області викрито ще одну жінку, яка співпрацювала з представниками зс рф.

Черговою поплічницею окупантів виявилась 56-річна заступниця директора агропідприємства, розташованого в Куп’янському районі. Їй повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Куп’янського району заступниця директора підприємства, яке спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових та олійних культур, побудувала тісні зв’язки з керівною ланкою представників рф.

Від так званої «Временной гражданской администрации Харьковской области» жінка отримала «патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения» зі специфікацією «оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных». П’ять відсотків від прибутку, отриманого через реалізацію продукції, «підприємиця» віддавала представникам зс рф.

Крім того, підозрювана надала окупантам територію складів, розташованих у с. Тищенівка, для розміщення техніки військовослужбовців країни-агресорки.

Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура