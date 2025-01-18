Заступниця директора медзакладу вимагала з пораненого військового $5000 підтвердження II групи інвалідності

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру заступниці директора одного з комунальних медичних закладів Києва за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди від військового за сприяння у підтвердженні групи інвалідності (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовиця вимагала у 38-річного військового гроші за продовження II групи інвалідності.

Чоловік під час несення служби отримав понад 28 кульових поранень та вже мав групу інвалідності, однак прийшов час її підтверджувати. За це з нього хотіли отримати 5000 доларів США.

За ці гроші жінка мала видати направлення на МСЕК та вирішити питання з членами комісії щодо прийняття рішення про підтвердження інвалідності. У разі відмови заплатити підозрювана запевняла, що хвороб та поранень військовослужбовця буде не достатньо для отримання групи інвалідності. Після цього ветеран війни звернувся за допомогою до правоохоронних органів.

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання 210 тисяч гривень.

За результатами обшуків у неї вдома на роботі вилучили майже 50 000 доларів США.

Їй повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу в розмірі 240 тис. гривень.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Голосіївського УП ГУНП в м. Києві, за оперативного супроводження ДВБ НП України.

Пресслужба Київської міської прокуратури