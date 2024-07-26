«Заступився» за брата – житель Радомишля отримав 8 років ув’язнення за вбивство містянина

За публічного обвинувачення прокурора Коростишівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 38-річний житель Радомишля заподіяв містянину смертельних побоїв.

Трагічні події сталися липневої суботи минулого року. Обвинувачений зі своїм приятелем спілкувалися та розпивали пиво поблизу його будинку.

Згодом до них приєднався потерпілий, який у той час проходив вулицею. Спершу він почав з’ясовувати місце перебування свого знайомого, а потім зневажливо висловився про двоюрідного брата обвинуваченого. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, вживав ненормативну лексику, демонстрував невдоволеність.

Така поведінка роздратувала обвинуваченого. Він підійшов до непрошеного співрозмовника та з силою двічі вдарив його кулаком в обличчя і шию, від чого той впав. Щоправда, після цього підвівся і пішов додому, однак до ранку не дожив. Від удару стався перелом шиї, унаслідок чого 58-річний чоловік помер.

Наразі вирок суду не набрав законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури