Засуджено 25-річну жінку, яка займалася організацією азартних ігор у Христинівці на Черкащині

За публічного обвинувачення прокурорів Уманської окружної прокуратури суд визнав винною жительку м. Христинівка, яка займалася незаконною діяльністю з організації проведення азартних ігор (ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України).

Прокурор у суді довів, що 25-річна жінка без передбаченого законом дозволу забезпечувала функціонування закладу в місті Христинівка, метою якого було надання доступу до азартних ігор через мережу Інтернет.

Під час обшуків, проведених у вказаному гральному закладі, вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, журнали із записами, а також мобільні телефони і гроші.

Вироком суду обвинувачену визнано винною у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 127 тис. 500 грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, а також з фінансово-господарськими операціями строком на 1 рік.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури