Засуджено 26-річного жителя Одещини, викритого у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень батькові

Вбивця проведе в місцях позбавлення волі майже вісім років.

Нагадаємо: подія сталася торік у серпні в одному з сіл Балтської територіальної громади. Правопорушник повідомив у поліцію, що виявив свого 49-річного батька на дивані в літній кухні без ознак життя.

Тіло небіжчика слідчі направили на судово-медичну експертизу, яка показала: причиною смерті чоловіка став травматичний шок, спричинений тяжкими тілесними ушкодженнями у вигляді переломів ребер, стегна та розриву печінки.

У ході слідства, що тривало під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури, поліцейські встановили: потерпілого побив син під час побутової сварки.

Останній спочатку не визнавав своєї вини, але згодом під тиском неспростовних доказів, зібраних поліцейськими, зізнався: батько нібито вдарив його першим, а він не стримався і нещадно побив його руками й ногами так, що той знепритомнів, потім привів його до свідомості, допоміг лягти на диван і пішов на кілька годин із дому.

За клопотанням слідчих суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До того ж, як було встановлено, у березні він отримав покарання за наркозлочин у вигляді одного року обмеження волі з випробувальним терміном строком на один рік.

На підставі достатніх доказів поліцейські висунули фігуранту обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, і обвинувальний акт за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України скерували до суду.

Дослідивши отримані матеріали та взявши до уваги, що підсудний вчинив злочини, перебуваючи на випробувальному терміні, суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді семи років та дев’яти місяців позбавлення волі, приєднавши частину покарання за попереднім вироком.

Подільське районне управління поліції Одещини