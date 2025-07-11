Засуджено 34-річного одесита, якого затримали за розбій та нанесення тілесних ушкоджень подружній парі

Правопорушник проведе за ґратами вісім років. Крім того, буде конфісковане його майно.

Нагадаємо: подія сталася взимку, в Київському районі Одеси. У подружньої пари, яка йшла по вулиці, зловмисник попросив мобільний телефон нібито для здійснення дзвінка, а отримавши гаджет, почав тікати. Наздогнавши незнайомця, жінка зазнала з його боку удару ножем у плече, а її чоловік – каменем по голові, що призвело до втрати свідомості. Дружина звернулась до перехожих, які викликали поліцію та «швидку». Лікарі надали постраждалим необхідну медичну допомогу на місці.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, подружжя отримало легкі тілесні ушкодження.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські того ж вечора встановили, що злочин скоїв раніше судимий за крадіжки і грабежі житель Київського району Одеси.

«За місцем його мешкання ми вилучили ніж, а з місця події – камінь. Їх скерували на експертизи, які підтвердили, що саме цими предметами потерпілим були спричинені тілесні ушкодження. Викрадений телефон правопорушник продав, але ми знайшли його і повернули власнику. За нашим клопотанням суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – розповіла старша слідча у справі Катерина Боратинська.

На підставі зібраних доказів слідчі висунули фігуранту обвинувачення за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для здоров’я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, вчиненому в умовах воєнного стану, та за ч. 2 ст. 125 ККУ – в умисному легкому тілесному ушкодженні, що спричинило короткочасний розлад здоров`я.

Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду, який, дослідивши надані докази, визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні та підтримку обвинувачення в суді здійснювала Київська окружна прокуратура міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1