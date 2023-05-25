Засуджено 36-річного чоловіка, який погрожував гранатою працівникам поліції

За публічного обвинувачення прокурорів Жовківської окружної прокуратури раніше судимого 36-річного чоловіка засуджено за погрозу вбивства щодо працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 1 ст. 345 КК України).

За сукупністю вироків йому призначено покарання у виді 5 років 7 місяців позбавлення волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Прокурори в суді довели, що у березні цього року в одному із селищ Львівського району на подвір’я до місцевого мешканця прибули працівники правоохоронних органів для виконання своїх службових обов’язків. А саме, метою візиту було виконання вироку суду, яким обвинуваченого засуджено до покарання у виді позбавлення волі.

Усвідомлюючи причину візиту, фігурант дістав з шафи гранату та почав погрожувати працівникам поліції, що зірве її та повбиває усіх. При цьому він вимагав від правоохоронців щоб вони залишили його господарство.

Після того фігурант почав тікати від правоохоронців, сів в автомобіль та попрямував в напрямку сусіднього села, де згодом був знайдений та затриманий працівниками поліції.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури